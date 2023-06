Exoten kunnen ook wat toevoegen aan natuur

Planten of dieren die – per ongeluk of expres – vanuit verre streken in de natuur worden gebracht, kunnen voor grote problemen zorgen. Dergelijke exoten staan, zeker wanneer ze ook nog eens ‘invasief’ zijn en inheemse soorten wegdrukken, dan ook in een negatief daglicht. Maar onderzoek in de Waddenzee laat zien dat exoten vaak ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit.

Dat schrijft een internationale groep biologen in een recente editie van het wetenschappelijk tijdschrift Marine Biodiversity. “Dit is zeker geen pleidooi om nu maar ongeremd planten en dieren van elders binnen te halen”, waarschuwt marien ecoloog professor David Thieltges van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOZ en de Rijksuniversiteit Groningen. “Maar een wat opener blik op exoten zou wel terecht zijn.”

– Uitgelichte afbeelding: Door Sonty567 op de Nederlandstalige Wikipedia – own work (Verplaatst vanaf nl.wikipedia naar Commons.), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4346337