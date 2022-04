Ex-lijsttrekker PVV Rotterdam krijgt taakstraf wegens racistische uitspraken

Géza Hegedüs, ooit één dag lijsttrekker voor de PVV in Rotterdam, heeft dertig uur taakstraf opgelegd gekregen. Hegedüs werd door Wilders op straat gezet nadat Kafka onthulde dat de Rotterdamse lijsttrekker een nazi geen onbeschreven blad was.

In 2016 merkte Hegedüs in een podcast van de (inmiddels opgeheven) fascistische organisatie Erkenbrand op dat in Rotterdam de meeste witte vrouwen ‘met negers lopen’. Een gruwel, volgens Hegedüs, want op die manier verdwijnt het witte ras, en dat is iets wat je niet moet willen. Tussen neus en lippen door merkte de Rotterdamse volksnationalist ook nog even op dat ‘negers’ van aanleg crimineel zijn.

Het OM besloot daarop Hegedüs te vervolgen voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat. Hegedüs zelf is zich van geen kwaad bewust. Zijn opmerkingen waren ‘filosofisch’ bedoeld en sinds wanneer is filosoferen verboden in Nederland? Uiteraard gevolgd door het gebruikelijke extreemrechtse gejank over een ‘politiek proces’ en Nederland als woke dictatuur.

De rechtbank was niet onder de indruk van Hegedüs’ betoog en legde hem dus dertig uur taakstraf op. Vrijheid van meningsuiting is ook volgens de rechtbank een groot goed, maar anders dan fascisten (pretenderen te) denken kent ook de VVMU grenzen. Hegedüs heeft die grenzen overschreden en mag nu dertig uur gaan schoffelen.

Bron: AD

Uitgelichte afbeelding: De Rotterdamse haven. Er moet een plaatje bij en een rechtenvrije foto van Hegedüs is niet te vinden. Vandaar. Door kees torn – MSC JULIA R , MSC GISELLE , MSC DITTA., CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63512990