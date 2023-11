Ex-gastarbeiders uit Gaza terug over de grens gezet, Israel is nu in Gaza-stad

Israel heeft besloten alle uit Israel weggestuurde gastarbeiders uit Gaza, die het op de Westoever heeft opgepakt over de grens met Gaza te zetten. Een aantal werd bij de grensovergang Karam Abu Salam losgelaten. Israel heeft naar schatting op de Westoever 4.000 man Gazaanse arbeiders opgepakt. Israel maakte ook bekend dat het alle banden met Gaza verbreekt.

Israelische troepen zijn nu Gaza-stad binnengegaan nadat de omsingeling van de stad is voltooid. De bombardementen werden vrijdagochtend intussen voortgezet. Tien mensen onder wie grafdelvers werden gedood bij een luchtaanval op de begraafplaats van Beit Lahya. In Khan Younis vielen 14 doden bij een luchtaanval op het huis van de familie Abu Ouda. Donderdag kwamen er tientallen om bij intense luchtaanvallen op de wijken Al-Nasr, Sheikh Radwan en Al-Zeitoun in Gaza-stad. Eveneens vielen veel doden en gewonden bij aanvallen op de kampen Al-Bureij, Nusseirat al-Maghazi en de stad Deir al-Balah in het midden van de Gaza-strook. Israel maakte bekend dat het 130 verzetsstrijders (het zei ”terroristen”) had gedood bij gevechten. Bij bombardementen werd opnieuw een verslaggever gedood, Mohammed Abu Hatab. Zelf verloor Israel tot vrijdagmorgen 24 man. Het dodental in Gaza staat nu op 9.227 mensen van wie 3.826 kinderen, en 23.516 gewonden. Het aantal stijgt nu langzaam want velen zijn verdwenen in het puin.

In Israel kwam intussen de Amerikaanse minister Blinken aan, die gaat proberen een modus met de Israeli’s te bespreken om humanitaire hulp toe te laten. Amerika heeft tot nog toe steeds geweigerd mee te werken aan een staakt-het-vuren, omdat Hamas daar profijt bij zou kunnen hebben (en Israel heeft immers ”het recht zich te verdedigen”). Wat Blinken naar voren gaat brengen is nog onduidelijk. Vandaag zal ook Hassan Nasrallah, de voorman vn Hezbollah, voor het eerst spreken over de situatie aan Israels noordgrens. Hezbollah heeft daar tot nu toe een 50-tal mensen verloren. Intussen was er gisteren brand in Kiryat Shemona door de inslag van een raket van Hezbollah. Er waren trouwens ook verschillende treffers van raketten uit Gaza in Midden-Israel.

Op de Westoever vielen donderdag en vrijdag 10 doden. Vijf doden waren er bij een nieuwe inval in Jenin, twee in het Fawwar-kamp in Zuid-Hebron, één in Nablus, één bij Qalandia (Jeruzalem) en één in Budrus. Ook werden er twee levensgevaarlijk gewond. Het dodental sinds 7 oktober op de Westoever staat nu op 144.

– Uitgelichte afbeelding: Door Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138773940