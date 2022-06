Even tussendoor dan: zit GazProm nog steeds in NL? Ehhh… alles OK jongens?

Het kan soms zo simpel zijn: GazProm heeft per vandaag ‘as we speak’ 17 vestigingen in Nederland. Althans: dat meldt vandaag de Kamer van Koophandel vandaag, zaterdag 11 juni 2022.

Ehhh… we hebben toch sancties? Nee? Ehhh… hoezo niet dan? Ehhh… 17? Nee, beste lezer: we zijn niet coolectief gek geworden, jullie zeker niet. Ik mail wel even de fracties van de TK, minister Jetten en de redactie van de NRC.

Hubert Smeets van de NRC schreef al op 10 februari 2022:

“Van Nieuwenhuizen, de Nederlandse Gazprom-vrouw” “Toen minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) afgelopen zomer overstapte naar de olie- en gassector ging het vooral over de vraag waarom premier Rutte haar aanvankelijk wilde handhaven in de regering. Dat ze mede de belangen van het Russische energieconcern Gazprom ging behartigen, trok minder aandacht. Merkwaardig. Want Gazprom pompt niet alleen gas op, maar is ook een instrument van het Kremlin. Dat Russische staatsbedrijven in Europa naarstig ex-politici aan zich binden, is daarmee ook een politieke zaak.”

Je kan alleen de KvK-pagina’s niet integraal kopiëren. Dan maar een screenshotje. Eén linkje is wel leuk: GazProm Nederland, ook wel GazProm Energy, ofwel officieel Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd trading as Gazprom Energy – Geregistreerd onder nummer: 03904624. Vestigingsadres: Utopialaan 48, 5232 CE ‘s-Hertogenbosch, kvk nummer 55351727.

Ik plak hier de lijst maar even onder, met de vier links van de KVK-pagina’s:

https://www.kvk.nl/zoeken/?source=all&q=gazprom&start=0&site=kvk2014

https://www.kvk.nl/zoeken/?source=all&q=gazprom&start=10&site=kvk2014

https://www.kvk.nl/zoeken/?source=all&q=gazprom&start=20&site=kvk2014

https://www.kvk.nl/zoeken/?source=all&q=gazprom&start=30&site=kvk2014

Hier dan de complete lijst:

1. Gazprom Finance B.V. – KVK 34111945

2. Gazprom Holding Coöperatie U.A. – KVK 58200010

3. Gazprom EP International B.V. – KVK 34272827

4. Gazprom EP International Services B.V. – KVK 34285177

5. Gazprom EP International Investments B.V. – KVK 34331840

6. Gazprom International Training B.V. – KVK 53322797

7. Gazprom International Projects B.V. – KVK 34285181

8. Gazprom Latin America B.V. – KVK 34285175

9. GAZPROM Libya B.V. – KVK 34265287

10. Gazprom Marketing & Trading Limited – KVK 80981194

11. Gazprom Marketing & Trading Retail Limited – KVK 55351727

12. Gazprom Neft Business Service B.V. – KVK 53565940

13. Gazprom Neft Middle East B.V. – KVK 55653464

14. Gazprom Neft Downstream B.V. – KVK 34387985

15. Gazprom Neft Badra B.V. – KVK 34266014

16. Gazprom Sakhalin Holdings B.V. – KVK 34271434

17. Stichting Gazprom ECP – KVK 34341742

PS1

Ik wil niet zeuren, maar alle boeren zijn miljonairs. Ik bedoel het letterlijk: de prijs van een enkele koe is nu ongeveer € 2.000 – dus als je 80 koeien hebt, € 160.000. Dan nog wat schuren en stallen, voor zo’n aantal dames ongeveer het dubbele, € 350.000, en dan nog je land van zeker 50 ha en per hectare € 60.000 – dat is dan dus bijna € 3.000.000. Samen met nog wat apparatuur kom je dan al gauw bij de € 4 miljoen. Gemiddeld…

Jaja, het is wat voor de boeren. Ik herinner me nog de boterberg en de melkpoederberg en de trucs die de boeren, vooral de Nederlandse, gebruikten om al hun overtollige melk op die manier in harde florijnen om te zetten. En nu: zeurende miljonairs, die niet te beroerd zijn snelwegen en stadscentra te blokkeren, ministers en anderen met hun meer dan levensgrote tractoren – de nieuwe superhooivorken – te bedreigen etc etc….

– Afbeelding: Wikimedia