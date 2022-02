Europees Hof veroordeelt Turkse regering in zaak journalist Yücel

De Turkse regering is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld in de zaak van de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel.

De Turkse regering liet de in 2017 Deniz Yücel gevangen nemen. Dat is nu echter veroordeeld als een schending van zijn mensenrechten. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM oftewel ECHR) twee weken geleden besloten. Dat niet alleen: de Turkse staat moet hem van het EHRM ook € 13.300 betalen voor zijn onrechtmatige gevangenschap.

Yücel, geboren in Duitsland en eerder Turkije-correspondent voor het Duitse dagblad Die Welt, werd in februari 2017 vastgezet op verdenking van propaganda voor een terreurorganisatie en het aanzetten tot geweld. Hij zat meer dan een jaar in voorarrest. In februari 2018 werd hij weer vrijgelaten.

Deze gevangenschap acht het EHRM onwettig. Bij een beroep bij het Turkse gerechtshof kreeg Yücel gelijk en kreeg hij een eerste schadevergoeding, maar deze acht het EHRM in zijn uitspraak onvoldoende. Verder veroordeelt het EHRM de arrestatie van Yücel als in strijd met de vrijheid van meningsuiting, het beroemde artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Turkije eiste aanvankelijk in een proces 18 jaar gevangenisstraf tegen Yücel, die na zijn vrijlating in 2018 terugkeerde naar Duitsland. In juli 2020 veroordeelde de Turkse rechter hem tot 2 jaar en 10 maanden cel voor het verspreiden van terreurpropaganda. Ook die straf is door het EHRM ongedaan gemaakt. Yücel ontkent alle beschuldigingen.

