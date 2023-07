EU sluit migratiedeal met Tunesië

De deal gaat over migranten én vluchtelingen. Niet iedereen die nu via Tunesië naar Europa reist is af te schrikken met grensbewaking. Zeker wie moet vluchten voor oorlog of vervolging heeft geen keuze. De enige manier om hen af te schrikken is door zelf net zo erg te worden als het gevaar waar zij voor op de vlucht zijn. Met een deal als deze besteedt Europa dit vuile werk uit. Maar de EU is vanaf nu net zo verantwoordelijk voor wat daar met vluchtelingen en migranten gaat gebeuren als Tunesië zelf.