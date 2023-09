Esther Ouwehand treedt toch (tijdelijk) terug

Als je een verpletterend mandaat krijgt van de leden van de Partij voor de Dieren en het interim-bestuur geen grond ziet voor een onderzoek naar “integriteitsschendingen” is het toch verstandig terug te treden om de lucht op te klaren. Je houdt anders “geen rook zonder vuur”-verhalen in stand. Onwelwillenden zullen dat toch blijven zeggen trouwens, dat heeft het oude bestuur met zijn kamikazetactiek in ieder geval bereikt.

Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren treedt tijdelijk terug. Ze wil geen partijleider zijn zolang er nog onduidelijkheid is over de integriteitsmeldingen die over haar zijn binnengekomen. Ze blijft wel lijsttrekker, maar legt taken die daarbij horen, zoals campagne voeren, neer.

Dat heeft zij bekendgemaakt op het ledencongres in Den Bosch. Ouwehand: “Het goede nieuws is dat ik er heel veel vertrouwen in heb dat het op heel korte termijn opgehelderd kan worden.”