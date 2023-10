Er komt verandering. Nrs. 4 in de lijstenparade, eerste helft

De eindstreep raakt in zicht, de oliebollenkramen zijn er inmiddels ook alweer.

Pyt:



A change is gonna come, Sam Cooke

Gabriëlle:



Designer, Aldous Harding

Rob:

Ik ontdekte soulmuziek pas echt in de jaren 80 van de vorige eeuw. Vond de muziek uit die tijd een tikje te geposeerd en vaak te somber voor mijn toch al wankele geest. De verzamelaars van de Engelse labels Charly en Ace-Kent openden een oude nieuwe wereld voor me. Jerry Butler was mijn eerste ontdekking. Duizenden soulplaatjes later draai ik hem nog steeds.



Give up on love, Jerry Butler

Liz:



Whatever, Oasis

