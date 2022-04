Energieland: hink, overstap, sprong

Ik heb nooit zin gehad in overstappen – qua energie. Sommige mensen deden het elk jaar – zeker eenzaam en gescheiden met als hobby ’tv-kijken’. Wat moet je als overtuigd socialist: profiteren van absurde neolib concurrentie? En ook van de ‘liberalisering’ van de ‘energiemarkt’?

En nu loopt het allemaal vast: nu weer DGB, in de picture bij Radar. Eerder gingen Welkom Energie, ENSTROGA, Kleinverbruik Energie Nederland (KEN/Anode), FENOR Eenergie, Naked Energy en SEPA Green Energy al failliet. En zo komen er nog een paar. Voor tienduizenden mensen een hoop gezeur, gedoe en onzekerheid… en sterk stijgende kosten.

Citaatje uit een Google-review: “Ruud Muller – 4 reviews – Na faillissement van mijn oude energieleverancier is dit overgenomen door DGB energie. Zij hebben mijn voorschot verhoogd van 50,- naar bijna 1700,- per maand.” De term ‘oplichters’ komt in 8 van de 66 recensies voor.

Even simpel doen: elektra en gas zijn overal hetzelfde. Geen smaken of verschillen. Daarom kan je dat zo mooi laten leveren door één bedrijf… ehh, laat me denken… ehhh o ja, natuurlijk! Het Provinciaal… Electriciteitsbedrijf van… ehhh Noord-Holland – oftewel de PEN! Of ehhh… de PEG uit ehhh… Gelderland! Of….ehhh… goed, goed, ik stop al.

Want dan hoef je nooit meer over te stappen, en stichten gretige, domme directeuren in te dure leasebakken niet steeds weer nieuwe holklinkende bedrijfjes bestaande uit een telefoonafdeling voor het uitdrijven van de creativiteitsziekte en Neigingen tot Ontwikkeling van een Persoonlijkheid. Je werkt daar overigens ook meestal voor NOP.

Independer meldt dat er echter nog 43 energiebedrijven over zijn, maar daar staan bijv. DGB, of Naked Energy niet bij. DGB wil namelijk Independer geen tarieven doorgeven. Hoeven ze ook helemaal niet te doen. Vrije markt, weetjewel…! We hadden de 12 provinciale electrabedrijven bedrijven, plus in de grotere gemeenten zoals Amsterdam het Gemeentelijk Energiebedrijf, het GEB.

Een zorgenvrij bedrijf. Daar meldde je je aan – (in de Tesselschadestraat, toevallig tegenover mijn werk…) en dat was het dan. De vraag of het goedkoper kon stelde niemand. Je kón ‘m wel stellen, maar WHY?

Ik word er kotsmisselijk van. Waartoe zijn wij op aarde? Voor eeuwigdurende gezeik, geklooi, gerotzooi en gerommel… wat hebben we toch laten gebeuren? Wat hebben we Rutto-de-grutto in godsnaam onder onze ogen laten uithalen, na al die voorzetten van Reagan en Lubbers? Ik nader snel het Will Smith-stadium…

En dan die treurige Autoriteit Consument en Markt… zielig zooitje… opgericht in 2013 al… directeur ene Martijn Snoep… een advocaat die 28 jaar bij De Brauw etc etc werkte, zes jaar als de baas voor één miljoen per jaar. Hij zit ook op de reservebank van het Gerechtshof Den Haag en in het bestuur van het Concertgebouworkest.

Nog even uitvogelen wat hij geheel overbodig binnenharkt… want zonder de liberalisering was hij helemaal niet nodig geweest…. Ja toch? Niet dan? Kan ’t niet vinden op de site… wat nou? Niet vinden? Hier, kijk: de NRC: € 200.000 bij de ACM. Die consumeert zich suf natuurlijk… Oo.

O ja: die ballentent heeft in 2020 maar liefst € 1,7 miljoen aan schadevergoedingen uitbetaald, tegen het jaar ervoor enkele tonnen. Vraag niet hoe het k… Maar ook € 106 miljoen aan boetes geïnd – tegen € 17 miljoen het jaar ervoor. Is dat geen tamelijk grote stijging? Zeker… er is dus iets loos. Daarover eind van de week een bericht.

