En opnieuw stierven er twee gewonde Palestijnen

Twee Palestijnen die eerder op de dag gewond waren geraakt en opgenomen in een ziekenhuis in Jenin, zijn donderdag later op de dag overleden. Habib Mohammed Ikmail (25) was één van hen. Hij werd in zorgwekkende toestand opgenomen met een schotwond aan zijn hoofd. In de middag overleed hij. Het tweede slachtoffer van de schietpartij was Abdul-Hadi Fakhri Nazzal (18) uit Qabatiyya (dicht bij Jenin) die werd opgenomen met schotwonden in de nek en de borst. Hij stierf in de avond

De militairen hadden tijdens een razzia een huis van een activist ingesloten in Jenin. Er brak vervolgens een vuurgevecht uit waarin de twee gewond raakten. Drie anderen raakten licht gewond.

Ikmail en Nazzal waren de tweede en de derde Palestijn die donderdag werden gedood. Eerder die morgen schoot een soldaat Samir Aslan (41). een vader van acht kinderen, dood in het Qalandia-kamp bij Jeruzalem. Aslan kwam zijn zoon te hulp toen militairen zijn huis waren binnengedrongen en de jongen eerst sloegen en vervolgens meenamen. Aslan riep van alles en liep hen na en toen klonk ineens een schot…

Er zij nu negen doden gevallen in 2023. In 2022 werden er 224 Palestijnen gedood. Van hen kwamen er 59 uit Gaza en de rest van de Westoever- waarvan alleen al 60 uit Jenin en omgeving.

