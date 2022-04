Elon Musk wil Twitter overnemen voor 43 miljard dollar

Elon Musk, de CEO van Tesla, wil Twitter kopen. Hij biedt 54,20 dollar per aandeel. Na de overname wil Musk Twitter van de beurs halen.

Musk is bereid in totaal 41,4 miljard dollar te betalen voor Twitter. Voor individuele aandeelhouders is het aanbod aantrekkelijk: 54,20 dollar ligt 38% boven de slotkoers van het aandeel op 1 april.

Musk wil van Twitter een platform voor rechtsextremistische complotgekken maken, uiteraard onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Mocht deze poging mislukken, dan trekt Musk zijn handen af van Twitter en gaat hij naar eigen zeggen in een hoekje zitten mokken.

Of deze vijandelijke overname kans van slagen heeft, is maar zeer de vraag. Veertig miljard dollar is ook voor Musk veel geld. Hij zou voor miljarden aandelen Tesla moeten verkopen, wat waarschijnlijk zou leiden tot een aanvaring met de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Dumping 43 billion worth of Tesla and/or SpaceX stock on the market will devalue those companies hard, and contrary to with Twitter Musk *is* on the board of those companies which would get the SEC (not a huge Musk fan already) quite cross. — Job Polak 🏴 (@job_polak) April 14, 2022



Musk kreeg al eens eerder ruzie met de SEC nadat hij op Twitter beweerde dat hij er in was geslaagd voldoende geld bijeen te rapen om Tesla te kopen. Dat bleek een leugen te zijn, waarna de SEC de Tesla-baas dwong zijn claim publiekelijk in te trekken. Ook moest Musk beloven zich op Twitter voortaan van dergelijke claims te onthouden.

Recentelijk viel Musk vooral op met het verspreiden van complottheorieën, o.a. over corona. Wat natuurlijk meteen duidelijk maakt waarom hij Twitter graag over zou nemen. Twitter heeft de afgelopen jaren heel wat extreemdomrechtse complotgekken geestverwanten van Musk op straat geflikkerd. Als Elon de baas is, mogen die allemaal terugkeren om ongehinderd hun waanzinnige ideeën te verspreiden.

Uitgelichte afbeelding: Musk naast een Tesla – By Maurizio Pesce from Milan, Italia – Elon Musk, Tesla Factory, Fremont (CA, USA), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38354348