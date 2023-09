Elon Musk wil persoonlijke gegevens van Twittergebruikers in de verkoop gooien

Op 29 september treedt het nieuwe privacyreglement van Twitter in werking. Het geeft Twitter het recht om jouw berichten – inclusief je DM’s – en al je gegevens – inclusief telefoon, e-mail en biometrie (bijv. gezichtsscans en oogscans) – te gebruiken om hun AI te trainen en te delen met welke partner dan ook.

Ook je arbeidsverleden en je opleidingsgegevens zijn niet langer veilig voor de grijpgrage handen van Elon Musk, uiteraard (mede) voor je eigen bestwil:

The company also said it could collect “employment preferences, skills and abilities, job search activity and engagement, and so on” in order to suggest potential job openings to users, to share that information with prospective third-party employers or to further target users with advertising.