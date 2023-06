Elon Musk: sancties op gebruik van woord ‘cisgender’

Twitter gaat tweeps die het woord ‘cisgender’ gebruiken sanctioneren. Nou raast Twitter sinds de overname door Musk van het ene dieptepunt naar het andere, maar dit is het equivalent van de Marianentrog:

‘Cisgender’ is een term uit de seksuologie. Het verwijst naar mensen van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht. De term werkt bij extreemdomrechtse types als een rode lap op een stier (want mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen), en we weten onderhand allemaal met wie Musk zich politiek het meest verwant voelt.

Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256