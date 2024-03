Elon Musk omhelst neonazi Martin Sellner

De Oostenrijkse neonazi Martin Sellner is weer toegelaten tot Twitter. Sellner werd in 2020 van Twitter geschopt wegens het verspreiden van racistische complottheorieën. Tot verbazing van helemaal niemand werd Sellner onmiddellijk omhelsd door Elon Musk.

Sellner was dikke maatjes met Brenton Tarrant, de Australische nazi die op 15 maart 2019 in twee moskeeën in Christchurch, Nieuw Zeeland, 51 mensen doodschoot. De Oostenrijkse autoriteiten verdachten Sellner van samenwerking met Tarrant, maar konden daar geen harde bewijzen voor vinden, al bleek Tarrant wél een flink bedrag gedoneerd te hebben aan Sellner’s Identitaire organisatie.

Eerder dit jaar kwam Sellner opnieuw in opspraak nadat hij tijdens een privébijeenkomst met leden van de Alternative für Deutschland (AfD) en de Christen-Democratische Unie (CDU) een plan uit de doeken deed om miljoenen mensen van Duitsland naar Noord-Afrika te “remigreren”. Lees: een plan uit de doeken deed migranten met een kleurtje het land uit te schoppen. Het leidde tot grote demonstraties in Duitsland, waarbij miljoenen mensen de straat opgingen.

Afgelopen zaterdag werd Sellner preventief opgepakt in Zwitserland, waar hij geacht werd een redevoering te houden voor de fascistische organisatie Junge Tat (what’s in a name). De politie rechtvaardigde de arrestatie met een beroep op “de openbare veiligheid”, een voorzetje dat door Sellner’s vriendenkring op sociale media dankbaar ingekopt werd.

Sellner is al jaren niet welkom in Groot-Brittannië. Ook Duitsland overweegt een inreisverbod voor de Oostenrijkse neonazi.

Uitgelichte afbeelding: Von C.Stadler/Bwag – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78005943