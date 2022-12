Elon Musk betaalt de huur niet meer

Twitter betaalt de huur voor het hoofdkantoor in San Francisco niet meer. Ook de toegezegde ontslagvergoedingen voor werknemers die door Musk op straat zijn gezet worden vermoedelijk niet uitbetaald. Ook andere rekeningen blijven onbetaald.

De door Musk zelf bij Twitter aangestelde Alex Spiro, zijn persoonlijke advocaat, is aan de kant geschoven. Musk zou ongelukkig zijn met Spiro’s juridische adviezen.

Musk bereid zich volgens mensen uit zijn naaste omgeving voor op een lawine aan rechtszaken die het gevolg zijn van de wijze waarop hij met het personeel van Twitter om meent te moeten gaan. Na zijn aantreden als CEO in oktober heeft Musk een groot deel van het personeel ontslagen. In eerste instantie werd dat personeel (en de vakbonden) gepaaid met beloften over een riante ontslagvergoeding, maar daar komt Musk dus nu op terug.

Vermoedelijk heeft Musk ook weinig keuze. Twitter is altijd al een verliesgevend project geweest, maar inmiddels is Musk tenminste de helft van zijn adverteerders kwijt. Dat heeft hij volledig aan zichzelf te wijten. Nu Musk alle nazi’s en complotgekken weer terug heeft gehaald, is Twitter een grotere gifpoel dan ooit tevoren. Geen fatsoenlijk bedrijf wenst met QAnon/nazi-bagger geassocieerd te worden.

Vannacht kwam Musk ook uit de kast als ordinaire Poetinpijper, niveau GlobalInfo/Thierry Baudet:

Twitter has removed the UA two-letter country code for Ukraine from two-factor authentication.

Ukraine has disappeared from Elon Musk’s virtual map of the world.

The effect of this change is to reduce the presence of pro-Ukrainian, pro-democracy voices on this platform.

— Michael MacKay (@mhmck) December 14, 2022