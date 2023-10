Als we in Nederland kunnen laten zien dat we met meer natuur de gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen, is dat een enorm voorbeeld voor de rest van de wereld. Hopelijk heeft een nieuw kabinet de moed en het lef om van Nederland weer een gidsland te maken.

De nieuwe KNMI-Klimaatscenario’s voor Nederland maken heel duidelijk wat er met klimaatverandering op ons afkomt. Met het ‘laag en hoog CO 2 -uitstoot’-scenario laat het KNMI ook zien hoeveel het uitmaakt als we iets sneller of langzamer de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Dat verschil is enorm: behouden we min of meer de huidige situatie, of we krijgen elk jaar zomers met 40 graden, gemiddeld 35 tropische dagen per jaar en extreme droogte? En ook: stijgt de zeespiegel met één meter aan het einde van de eeuw of stijgt deze met meerdere meters?

Het is duidelijk en goed onderbouwd: elke tiende graad telt, voor het behoud van een leefbare aarde.

