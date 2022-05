Eindpunt: Chomsky prijst Trump, Baudet prijst Chomsky

Het is verdrietig, zeker. Eerst nog maar even de tekst van Baudet:

Noam Chomsky zegt dat er “gelukkig één westerse staatsman van formaat” is die aanstuurt op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Oekraïne, in plaats van die oorlog aan te wakkeren. “Zijn naam is Donald J. Trump,” zegt Chomsky. Kijk de video:

De twiet:

Noam Chomsky zegt dat er "gelukkig één westerse staatsman van formaat" is die aanstuurt op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Oekraïne, in plaats van die oorlog aan te wakkeren. "Zijn naam is Donald J. Trump," zegt Chomsky. Kijk de video:pic.twitter.com/wAwDeZCCEy — Thierry Baudet (@thierrybaudet) May 1, 2022

Het is voorstelbaar dat Chomsky, die zich nauwelijks samenhangend uitdrukt, aangeslagen is door de oorlog die niet in zijn wereldbeeld lijkt te passen.

Maar dit verval is werkelijk treurig. En het werpt ook een donkere schaduw over wat Chomsky eerder, al jaren, betoogd heeft.

Al noemt hij Trump niet een “staatsman van formaat”.