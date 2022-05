Eerste wolf in Noordhollandse duinen gezien

Afgelopen donderdag liep een echtpaar bij de Schaapskooi aan de Zeeweg richting Bergen aan Zee toen ze tot hun stomme verbazing een wolf aan hun rechterkant zagen opduiken.

De eerste wolf vestigde zich in 2018 op de Noord-Veluwe. Begin 2019 voegde zich hier een tweede wolf bij en zij kregen in 2019, 2020 en 2021 jongen. Ook op de Midden-Veluwe, op het grensgebied tussen Noord-Brabant en Limburg en in Drenthe hebben wolven een territorium. Daarnaast is er veel activiteit op de Zuidwest-Veluwe en zijn er wolven gezien in het noordelijk deel van de Noord-Veluwe en Zuidoost-Veluwe. In andere provincies zoals Fryslân worden regelmatig zwervende wolven waargenomen en er komen meer wolventerritoria zoals dan nu dus blijkbaar ook in ons duin- en bosgebied.