Eerste Kamer stemt in met abortuspil bij huisarts

De abortuspil is binnenkort – onder voorwaarden – verkrijgbaar bij de huisarts. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel dat dit regelt.

Alleen CU, SGP, FVD, PVV en een lid van JA21 (formeel groep Nanninga) stemden tegen. CU en SGP zijn principieel tegen abortus, want God is volgens hen ook tégen. Vandaar. PVV en FVD waren vermoedelijk tegen omdat ze bang zijn dat er minder blonde, Arische kinderen op de wereld worden gezet. Wellicht verrassend: het CDA stemde vóór.

Volgens het initiatiefwetsvoorstel kunnen huisartsen tot negen weken zwangerschap de ‘abortuspil’ voorschrijven. Tot nu toe mochten alleen ziekenhuizen en klinieken dat. De huisartsen die dat willen doen, moeten eerst wél verplicht op cursus. Nee: geen idee wat ze op die cursus moeten doen.

Abortus zit overigens nog steeds in het Wetboek van Strafrecht, wat de rare situatie oplevert dat het geen onderdeel uit kan maken van de reguliere zorg, maar rechtstreeks gesubsidieerd moet worden door VWS.

Uitgelichte afbeelding: Soviet poster circa 1925, warning against midwives performing abortions. Title translation: “Miscarriages induced by either grandma or self-taught midwives not only maim the woman, they also often lead to death.” – Department of Maternal and Infant Health of the Narkomzem. Artistic revision by A. A. Ioff[e]., Public domain, via Wikimedia Commons