Eerste dag strafzaak Trump

Nou, de eerste dag van Trumps strafrechtelijke zaak te Manhattan zit erop. Het betreft de zaak die in de volksmond vaak de “hush money” – zaak wordt genoemd, vanwege het aan Stormy Daniels betaalde zwijggeld. Diverse juridische experts blijven er echter op wijzen dat het in essentie een zaak is die gaat om onrechtmatige beïnvloeding van verkiezingen. Dàt is het aspect, in combinatie met het frauduleus boeken van die betalingen als zijnde voor rechtelijke bijstand, die het tot een misdrijf maakt in plaats van een overtreding (felony vs. misdemeanor), met mogelijk gevangenisstraf als gevolg. De meningen over de slagingskans ervan zijn verdeeld. Volgens sommige experts is de aanhangig gemaakte zaak een te geforceerde constructie (bovendien een menging van een staats- en federale overtreding/misdrijf), anderen zeggen echter dat ze er vrij zeker van zijn dat hij veroordeeld gaat worden.

De zaak begon er gelijk al mee dat rechter Juan Merchan het zoveelste verzoek van Trump om zich terug te trekken (omdat de dochter van Merchan een Democraat is) afwees. Daarna kwam de klagende partij al meteen met een verzoek Trump te straffen voor het overtreden van het gebod o.a. getuigen niet aan te vallen, wat hij in het geval van Michael Cohen volgens hen wel al gedaan had. Daar gaat (pas) over een dikke week een hoorzitting over plaatsvinden. Waarom moeten die dingen altijd zo lang duren?

En toen viel Trump in slaap, wat natuurlijk hilarisch was gezien de bijnaam Sleepy Joe die hijzelf voor Joe Biden pleegt te bezigen. Nu betrof het een zitting waarbij leden voor de jury gekozen moesten worden, en ik kan me voorstellen dat dat niet overmatig interessant is. Maar toch, op de eerste dag van je eigen strafzaak in slaap vallen? Wellicht omdat hij de nacht ervoor geen oog dicht had gedaan? De wallen onder zijn ogen leken wel groter dan normaal. Dat wordt trouwens nog een hele klus, die juryselectie, want vanwege de bekendheid van Trump en de sterke gevoelens die hij opwekt (onder New Yorkers, die hem langer kennen dan vandaag, vooral sterk negatieve gevoelens) is het moeilijk mensen te vinden die onbevooroordeeld zullen kunnen beslissen. Van de 96 die er vandaag gehoord werden mochten er meer dan de helft al zonder meer vertrekken omdat ze zelf aangaven absoluut niet objectief te kunnen oordelen over Trump. Ik zou als – hypothetisch – New Yorker zijnde me beslist daaronder hebben moeten scharen.

Al met al is het wel een gedachte met extreem hoog verkneukelgehalte dat Donald Trump, die zich werkelijk zijn hele leven lang aan niets of niemand iets gelegen heeft laten liggen, nu wekenlang aanwezig móet zijn bij deze strafrechtelijke zaak (in tegenstelling tot het geval van een civiele zaak), op straffe van gearresteerd te worden als hij niet op komt dagen. Als hij dat doet kan hij vastgezet worden en mag vervolgens juist de zaak níet meer volgen. Ook als hij zich misdraagt in de rechtszaal kan hij afgevoerd worden naar een andere ruimte, een speciale cel in het gebouw, waar hij dan de rest van de dag door moet brengen. Kortom, vier weken lang moet Donald Trump precies doen en laten wat de rechter hem zegt. Iets dat al tientallen jaren geleden had moeten gebeuren.

