Een Republikein tegen het fascisme

Het komt zelden voor dat we ter redactie tegelijk in de spreekwoordelijke pen klimmen over iets wat ons bijzonder treft. Vandaag gebeurde het.

Arnold J.: Zaterdag verraste Ronald Reagan in een programma over Dionne Warwick mij met een toespraak en het overhandigen van een prijs aan de zangeres vanwege haar inzet voor AIDS-patiënten en de “risicogroepen”. Ronald Reagan, de barre Republikein. Maar zoiets hoef je van geen partijgenoot meer te verwachten, integendeel. Je zou naar hem terugverlangen.

En nu, anno 2023? Hier is Arnold Schwarzenegger. Als hij “worth” zegt hoor je dat Engels niet zijn eerste taal is. Maar goed.

Republikein! Zo maken ze ze niet meer in de VS.

Pyt: Één van de beste antifascistische speeches die ik ooit gehoord heb. Als gouverneur van Californië viel er op Schwarzenegger echt wel het nodige aan te merken, maar zijn houding tegenover extreemrechts buiten én binnen de Republikeinse Partij is voorbeeldig. Daarbij speelt ook zijn eigen verleden en dat van zijn familie natuurlijk een rol. Schwarzenegger’s vader was een overtuigde nazi en lid van de SA. Een van de vele ‘gebroken mannen’ tussen wie Schwarzenegger naar eigen zeggen opgroeide in de na-oorlogse jaren in Oostenrijk. Speciale aandacht voor de wijze waarop hij de Confederacy (de zuidelijke staten tijdens de Burgeroorlog) gelijk stelt aan de nazi’s. Dat gaat hem geen vrienden opleveren binnen zijn eigen partij.

– Uitgelichte afbeelding: Door Governo do Estado de São Paulo – https://www.flickr.com/photos/governosp/33730956438/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78096876