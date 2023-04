Een reclametypetje in de politiek

Nee, première zal ze niet worden, maar ze heeft het al ver geschopt, via het reclamemedium bij uitstek, de loerdoos. Van der Plas als de Rijk de Gooyer van Reaal (vermeld die ook even, alstublieft).

Reclamebureau Remarkable bedacht een politieke partij, met als brand character, Lientje, aka Caroline van der Plas. Een gouden keuze. Het reclametypetje (brand character, in vakjargon) is van alle tijden. We herinneren ons misschien nog Gerard Cox als de Duyvisman, Peer Mascini voor Melkunie, Jochem de Bruin van de Rabobank, Dennis van de Ven de Citroënverkoper en Harry, de supermarktmanager. Dit beproefde reclameconstruct is nog altijd niet uit zwang geraakt. Actuele voorbeelden zijn het Jumbogezin met Frank Lammers en de Kruidvatvrouw, Lies.

Lees het geheel bij Adformatie.

– Uitgelichte afbeelding: Door Tweede Kamer – Sent to User:Vysotsky by MP Caroline van der Plas, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107579011