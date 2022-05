Een nieuwe dag, twee nieuwe dode Palestijnen

De Palestijnse Autoriteit heeft informatie ontvangen dat Daoud al-Zubeidi, de broer van Zakaria al-Zubeidi, die deelnam aan de vlucht van zes man die uitbraken uit de Israelische Gilboagevangenis in september 2021, is overleden in het Rambam-ziekenhuis in Israel. Zijn familie had gisteren bericht ontvangen dat hij daarnaar toe was overgeplaatst in verband met zijn toestand. Er is geen bericht ontvangen dat Zubeidi’s lichaam aan de Palestijnse Autoriteit zal worden overgedragen voor een begrafenis. Het lijkt erop dat Israel vasthoudt aan de gewoonte om lichamen van dode Palestijnen na hun dood vast te houden en stiekem te begraven.

Zubeidi was een van de twee mannen die gewond raakte toen een Israelische eenheid bij de bestorming van een huis uiteindelijk een raket inzette. Hij liep een ernstige wond op aan zijn buik. Bij de bestorming van het huis werden ook twee man opgepakt. Verder werd ook een Israeli, sergeant-majoor Raz, gedood.

Gisteren overleed een slachtfoffer van het Israelische optreden op de derde vrijdag van Ramadan, 22 april. Walid al-Sharif werd op die dag aan het hoofd gewond gewond door een ”rubberkogel” (een metalen cilinder met rubber overtrokken). Hij heeft sinds die tijd in coma gelegen.

– Uitgelichte afbeelding: Door 37mm_baton_rounds.jpg: Andy Dingleyderivative work: Binksternet (talk) – 37mm_baton_rounds.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12466197