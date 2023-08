Een jaar om glyfosaat te verbieden (en onze biodiversiteit te redden)

Het komende jaar hebben we de kans om het gebruik van glyfosaat in Europa te verbieden. Teken de petitie en steun onze oproep.

Glyfosaat, het actieve ingrediënt in Roundup, is een pesticide die niet alleen in landbouw gebruikt wordt, maar ook in stedelijke gebieden. En we weten dat het verwoestend is voor biodiversiteit: het doodt (bijna) alles.

We hebben glyfosaat niet nodig voor productieve landbouw en niet voor onkruidbestrijding. Glyfosaat moet verboden worden.

Vijf jaar geleden waren we heel dicht bij een verbod op glyfosaat in Europa, met de steun van miljoenen EU-burgers. Maar in een heel krappe stemming in de Raad van Ministers is het gebruik toch oor vijf jaar goedgekeurd.

In december verliep de goedkeuring voor glyfosaat en een nieuwe proces voor de goedkeuring had al afgerond moeten zijn. Desondanks besloot het Europees Voedselagentschap (EFSA) de producenten te vragen om meer gedetailleerde informatie over de effecten van glyfosaat.

Dit betekent dat het proces van vernieuwde goedkeuring een jaar is uitgesteld. Dit is ons jaar waarin we glyfosaat in Europa gaan verbieden.

Teken onze petitie nu – en help op onze biodiversiteit te redden.

– Uitgelichte afbeelding: Door Benjah-bmm27 – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1658710