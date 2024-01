Een derde van het ijs in de Alpen is onherroepelijk verloren

Zelfs in een scenario waarbij we de opwarming van de aarde volledig stoppen, zal meer dan een derde van het ijs in de Europese Alpen tegen 2050 verdwijnen. Doen we gewoon verder zoals nu, zal de helft van het ijsvolume verloren gaan. Dat berekenden Zwitserse en Franse wetenschappers.

Tegen 2050, dat wil zeggen over 26 jaar, zullen we minstens 34 procent van het ijs in de Europese Alpen hebben verloren, zelfs als de opwarming van de aarde volledig en onmiddellijk zou stoppen. Aard- en milieuwetenschappers van de universiteiten van Lausanne en Zürich in Zwitserland, en Grenoble in Frankrijk verklaren dit scenario door de zogeheten inertie in het klimaat-gletsjersysteem, waarbij gletsjers nog een tijdlang traag blijven smelten, zelfs als de externe bron van het probleem tot stilstand komt. Lees verder bij de bron, IPS – Uitgelichte afbeelding: By © Günter Seggebäing, CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11652545