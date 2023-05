Een dag van vreugde, een dag van strijd

Ach… Nederland…

Een dag is ’t van vreugde

Een dag is ’t van strijd.

Een dag aan ’t ontwaken der volk’ren gewijd

Een dag van verzet voor geknechten!

Zij leggen gereedschap en werkpak aan kant

En donderend klinkt het door stad en door land:

Ten strijd voor uw heiligste rechten!

Eén dag zijn we vrij, de eerste van Mei

En juichen in weerwil van lijden en tranen

Het krijgsgeluk is met onz’ arbeiders vanen!

Wij vieren hem vrolijk,

Wij vieren hem blij,

Den dag van herleving den eersten van Mei.

Wij scheurden van lauwheid en logen het net

Bezield door den machtigen geest van verzet!

In ieder land zijn wij strijdvaardig!

Vereend in den geest op ’t arbeidersfeest

Aanschouwen door wolken van lijden en tranen

Wie in ’t zonlicht der zegepraal d’arbeiders vanen!



De Stem des Volks