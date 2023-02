Edwin Wagensveld verscheurt weer eens een Koran

Pegida-gekkie Edwin Wagensveld heeft afgelopen weekend voor de zoveelste keer met veel misbaar een Koran verscheurd. Dit keer vond de happening plaats in Utrecht.

Met zijn actie wilde Edwin aantonen dat “haat tegen andersdenkenden door de Koran met de paplepel wordt ingegoten”. Je kent de riedel inmiddels wel.

Edwin is een relikwie uit een lang vervlogen verleden (we worden er bijna sentimenteel van). Pegida stelt in Nederland al jaren niks meer voor, waardoor Edwin meestal in zijn eentje actie staat te voeren ergens op een plein. Zo ook dit keer. Het is een deerniswekkend schouwspel en uit medelijden met Edwin plaatsen we dit keer dan ook geen foto.

Uitgelichte afbeelding om Edwin te pesten: opengeslagen Arabische koran – Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=176251