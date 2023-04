Duurder en soberder, dat staat de treinreiziger te wachten

Het treinleven wordt er na 2024 niet prettiger op voor forenzen. De prijs van kaartjes in de spits mag omhoog en er mag ook geschrapt worden in de dienstregeling.

Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil dat de NS ook in de jaren 2025 tot en met 2033 het vervoer op het hoofdrailnet blijft verzorgen. Daarvoor moet het een zogenoemde concessie verlenen.

RTLNieuws

De dienstregeling wordt “versoberd”. En de NS moet een “concessie” krijgen. Wie gaat dit regime er aan herinneren dat het spoorwegnet in Nederland en “de NS” door de staat, en dus de belastingbetalers, zijn ingesteld (de sluipende nationalisatie van de spoorwegen vergeten, “liberalen”?)

Het is niet de eerste keer dat het hier gezegd wordt: het openbaar vervoer is helemaal niet in veilige handen bij VVD66/CDA.

