Duizenden milieuactivisten zetten zich schrap: Kom Lützi verdedigen!

Op 2 januari is de Duitse politie begonnen met “voorbereidende maatregelen” voor de ontruiming van het bezette dorp Lützerath. Honderden agenten werden ingezet om barricades en andere structuren van de bezetters te vernietigen. Hierbij zijn enkele activisten gearresteerd en één persoon gewond geraakt. Ook werden vrijwel alle toegangswegen afgesloten.

Lützerath is een dorpje in de Duitse gemeente Erkelenz, deelstaat Noordrijn-Westfalen, aan de rand van de Garzweiler II bruinkoolmijn. Het dorp is meer dan twee jaar bezet door honderden milieu-activisten. Zij strijden tegen de uitbreiding van de kolenmijn. Volgens de activisten is het ontoelaatbaar om, midden in de klimaatcrisis, nog bruinkool te winnen. De laatste oorspronkelijke bewoner is het afgelopen jaar vertrokken, nadat hij uitgeprocedeerd was.

De daadwerkelijke ontruiming wordt verwacht op 10 januari, en kan dagen tot weken duren, afhankelijk van de hoeveelheid verzet van de activisten. De verwachting is dat je na 10 januari niet meer Lützerath in kan, maar er is in de nabije omgeving het legale kamp, ‘Unser Aller Camp’, van waaruit het verzet door zal gaan. Hier kan je je tent opzetten, je camper parkeren, en zijn levensvoorzieningen aanwezig. Alle hulp , in en out of action, is hier welkom! ‘Lützerath Lebt’, de actiegroep die het dorp beschermt tegen de uitbreiding van de kolenmijn, vreest een gewelddadige ontruiming. Voor het protest tegen de ontruiming worden duizenden activisten verwacht, uit Duitsland maar ook omringende landen waaronder Nederland. Op 14 januari vindt een grote demonstratie plaats, buiten de afzetting. Nederlandse activisten zullen gezamenlijk met een bus naar deze demonstratie afreizen.

Meerdere van hen zijn al langere tijd betrokken bij de bezetting van Lützerath en zullen dan ook helpen bij de verdediging van Lützerath. Ella, één van de actievoerders, zegt: “De bezetting van het Sterrebos in Limburg van vorig jaar heeft veel activisten klaargestoomd om het milieu te beschermen met hun lichamen. Een groot deel van hen staat nu klaar om Lützerath te helpen verdedigen. Het is controversieel dat bedrijven nog steeds hele dorpen mogen vernietigen om het meest vervuilende bruinkool te winnen.”

De eigenaar van de mijn, energiebedrijf RWE, heeft ook vijf elektriciteitscentrales in Nederland en was in 2021 de grootste CO2 uitstoter van Europa. Tot nu toe zijn er 18 dorpen van totaal ca 30.000 inwoners ontruimd en vernietigd voor de 48 km2 grote mijn. Het volgende dorp dat aan de beurt is, is Lützerath. De klifrand van de mijn symboliseert de frontlinie van de strijd tegen de klimaatcrisis, die zich inmiddels een paar meter van de bezetting bevindt. Bij Lützerath alleen zal het niet blijven. RWE wil de mijn uitbreiden tot 114 km2, dus meer dorpen zullen volgen.

Alle verdere informatie op www.luetzerathlebt.info

– Overgenomen van Indymedia, inclusief uitgelichte afbeelding