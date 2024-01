Duitse boeren volgen het Nederlandse voorbeeld

Boze boeren hebben verhinderd dat Robert Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken, een veerboot verliet. Zo’n 100 boeren blokkeerden de pier. Een aantal van hen probeerde de veerboot te bestormen en moest door de politie tegengehouden worden. De Duitse politie is wat minder kinderachtig dan de Nederlandse, en zette pepperspray in om de terreurboeren tegen te houden. Habeck zag zich gedwongen rechtsomkeert te maken.

In Schleswig-Holstein versuchten wütende Landwirte offenbar eine anlegende Fähre mit Wirtschaftsminister Robert Habeck an Bord zu stürmen, der dort gerade seinen Urlaub beendet. Das berichtet @shz_de. Die Fähre musste aus Sicherheitsgründen wieder ablegen. pic.twitter.com/7T5gKZXRxM — julius geiler (@glr_berlin) January 4, 2024



Duitse boeren protesteren al een aantal weken tegen plannen van de regering te bezuinigen op de riante subsidies die ze ontvangen. Net als de Nederlandse collega’s zijn daarbij alle middelen blijkbaar geoorloofd. De afgelopen weken werden niet alleen wegen geblokkeerd, er werd ook opgeroepen tot het elimineren van ministers en op trekkers waren zwarte vlaggen van de rechts-nationalistische Landvolkbeweging uit de jaren 1920 en 1930 te bewonderen. Met name minister van Landbouw Cem Özdemir (Groenen) is Kop van Jut. Özdemir is van Turkse afkomst, wat uiteraard betekent dat hij een dankbaar haatobject is voor extreemrechts.

Ook alweer net als hun Nederlandse collega’s hebben Duitse boeren niks te klagen. Veel boeren zijn miljonair en profiteren van riante subsidies. In 2022 steeg het gemiddelde inkomen van Duitse boeren met bijna 30%. De gemiddelde arbeider moest het met heel wat minder doen.

De landbouworganisaties hebben de week van 8 januari uitgeroepen tot actieweek. Sommigen roepen zelfs op tot een landelijke staking. Dat heeft natuurlijk weinig kans van slagen, maar het tekent wel de opgefokte sfeer in Duitsland.

Extreemrechts ziet inmiddels de kans schoon. De fascistische AfD is uiteraard solidair met de boeren en doet op de achtergrond pogingen het boerenprotest te radicaliseren. In extreemrechtse kringen – lees: AfD en Reichsbürger – wordt nu zelfs gefantaseerd over een gewelddadige revolutie.

De regering heeft inmiddels een aantal maatregelen ingetrokken, maar dat lijkt dus niet te helpen: Integendeel: het moedigt de boeren alleen maar aan nóg een stapje verder te gaan. Inmiddels hebben de boerenorganisaties gezegd dat de acties pas zullen stoppen als álle maatregelen van tafel zijn.

Bronnen:

Kontext Wochenzeitung

Zeit Online

taz

Uitgelichte afbeelding: Von Bundesarchiv, Bild 183-H1215-503-009 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5433927