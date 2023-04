Duitse politie wil strengere straffen voor radicale klimaatactivisten

De Duitse politie wil meer bevoegdheden om radicale klimaatactivisten preventief te kunnen arresteren. Ook zouden er zwaardere straffen moeten worden uitgedeeld aan activisten die bijvoorbeeld wegen blokkeren.

Aanleiding zijn de recente blokkades door de actiegroep Letzte Generation in Berlijn. Honderden leden van de actiegroep blokkeerden tijdens het spitsuur het verkeer in de Duitse hoofdstad.

Reiner Wendt, de voorzitter van de Duitse politievakbond wil dat het Beierse model over heel Duitsland uitgerold wordt. In die staat kunnen activisten voor maximaal 30 dagen in preventieve hechtenis worden genomen.

Volgens Wendt is het geen toeval dat de acties plaatsvonden in Berlijn, en niet in München. In Berlijn kun je maximaal 48 uur doorbrengen in preventieve hechtenis.

De Letzte Generation is inmiddels ruim een jaar actief in Duitsland. De organisatie heeft de aandacht op zich gevestigd met acties die we ook kennen van de Britse tegenhanger Just Stop Oil: jezelf vastlijmen aan wegen, het doorsnijden van de omheining van een vliegveld en het afsluiten van een gasleiding.

Het eisenpakket van de groep doet denken aan dat van Extinction Rebellion: het stopzetten van fossiele subsidies (goed idee, maar gaat op afzienbare termijn niet gebeuren), het invoeren van een maximumsnelheid van 130 km per uur op snelwegen (nogal gematigde eis) en het invoeren van burgerraden die de regering moeten adviseren over het uitvoeren van de wensen van de Letzte Generation het klimaatbeleid. Hoe je (de Duitse tegenhangers van) Arnold Karskens en Lientje Plofkip uit die burgerraden houdt is niet helemaal duidelijk.

De groep beroept zich erop dat 4 op de 5 Duitsers van mening is dat er meer moet gebeuren om de naderende klimaatcatastrofe te voorkomen. Dat klopt, maar voor de acties van de Letzte Generation bestaat weinig sympathie: uit een recente peiling blijkt dat ruim 85% van de Duitse bevolking de acties afkeurt.

Ook van parlementair links hoeft men niks te verwachten. De sociaal-democraten steunen de eis tot strengere straffen en de Groenen hebben (met een schuin oog op de opiniepeilingen) uitdrukkelijk afstand genomen van de acties van de Letzte Generation.

Inmiddels wordt de organisatie zelfs vergeleken met de RAF, en echt niet alleen door rechtse hoaxers. Het is natuurlijk een absurde vergelijking, maar het tekent de huidige atmosfeer in Duitsland.

Rechters treden inmiddels hard op tegen radicale klimaatactivisten. Afgelopen woensdag werd een activiste tot 4 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat ze zich had vastgelijmd aan een schilderij in een museum.

De toenemnde repressie is niet uniek voor Duitsland. In Groot-Brittannië werden recentelijk twee activisten van Just Stop Oil tot gevangenisstraffen van bijna 2 jaar(!) veroordeeld omdat ze deel hadden genomen aan de blokkade van een brug.

De draconische wetgeving in GB was voor XR reden publieksonvriendelijke acties voorlopig op te schorten. Ook peilingen die uitwezen dat de overgrote meerderheid van de Britten weinig sympathie of begrip had voor die acties speelden daarbij overigens een rol.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: Von Stefan Müller (climate stuff, 1 Mio views) from Germany – Der Aufstand der Letzten Generation blockiert Straße am Hauptbahnhof, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114773807