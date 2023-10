Duitse klimaatactivisten nemen afstand van Greta Thunberg

De Duitse klimaatactiviste Luisa Neubauer heeft namens de milieuorganisatie Fridays for Future Duitsland afstand genomen van een aantal antisemitische uitingen van de moederorganisatie en van mede-oprichter Greta Thunberg.

Momenteel ontvangen wij veel berichten en vragen over de positie die wij in de huidige situatie kiezen. Wij zijn solidair met de slachtoffers van het geweld van Hamas, veroordelen de terreur en hopen dat alle gijzelaars veilig zullen terugkeren. Wij zijn volledig solidair met Joden die overal ter wereld, en ook hier, te maken krijgen met antisemitisch geweld. We zien het lijden van de burgerbevolking en vooral van de kinderen in Gaza. Het toenemende anti-moslimracisme hier in Duitsland baart ons grote zorgen. Dit zijn géén tegenstellingen. Onze harten zijn groot genoeg om dit alles tegelijk te voelen. We willen er ook nogmaals aan herinneren dat Fridays for Future Duitsland een klimaatbeweging is. Tegelijkertijd zien wij dat we hier een grote historische verantwoordelijkheid hebben. Graag herhalen wij onze uitgangspunten nog eens: Het bestaansrecht van Israël is niet onderhandelbaar. Het internationaal humanitair recht geldt voor iedereen. Mensenrechten gelden voor iedereen.

Op een inmiddels verwijderde post op Instagram beweerde FFF dat de internationale media “gefinancierd worden door imperialistische regeringen die achter Israël staan“. Burgers in West-Europa zouden zouden door die media (lees: de Joden) “gehersenspoeld” worden. Aan de door Hamas vermoorde Joden maakte FFF in de beste radicaal-linkse traditie geen woord vuil.

Eerder had Greta Thunberg al opgeroepen tot steun aan Palestina, uiteraard zonder ook maar één woord vuil te maken aan de Joodse slachtoffers van Hamas. Om de zaak nóg erger te maken was op de oproep die Thunberg op Twitter plaatste een octopus te zien. Een octopus die zijn tentakels uitspreidt over de wereld staat in antisemitische kringen symbool voor de Joodse overheersing van de maatschappij. Kort daarop verwijderde Thunberg de tweet, waarna ze een geretoucheerde foto plaatste waarin de octopus weggewerkt was.

