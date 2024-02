Duitse christendemocraten willen dwangarbeid invoeren voor vluchtelingen

Reinhard Sager (CDU), de voorzitter van de Duitse Landkreistag – enigzins vergelijkbaar met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten – wil asielzoekers verplicht te werk stellen, ook bij particuliere bedrijven. Voor hun eigen bestwil, dat spreekt vanzelf.

Asielzoekers kunnen nu al verplicht worden met behoud van uitkering ‘nuttige’ taken (schoffelen in het stadspark) te verrichten, maar dat wordt maar zelden dwingend opgelegd door de gemeente. Volgens Sager moet het maar eens afgelopen zijn met dergelijke vormen van bezigheidstherapie. Duitse werkgevers zitten te springen om arbeiders die ze niet hoeven te betalen, dus waar wachten we op.

Mocht je denken dat Sager van plan is het wettelijk minimumloon (12,41 euro) te betalen…niet dus. Onder de huidige wetgeving vangen asielzoekers 0,80 euro per uur voor schoffelen en andere ‘nuttige’ taken. Sager is niet van plan dat bedrag te verhogen.

Bron: Spiegel Online

