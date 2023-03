Droogte slaat nu al toe in West- en Zuid-Europa

Frankrijk beleeft de langste winterperiode zonder noemenswaardige regen ooit gemeten. Volgens weerdienst Météo France viel er sinds 21 januari over het hele land minder dan 1 millimeter per dag, waardoor de bodem uitzonderlijk uitgedroogd is voor de tijd van het jaar. Het vorige droogterecord stamt uit de winter van 1989, toen het 22 dagen droog was.

Dinsdag zag Frankrijk voor de 31ste dag op rij geen noemenswaardige regen. Dat aantal neerslagvrije dagen is in Franse winters ‘nooit eerder gezien’ sinds het bijhouden van de neerslagrecords in 1959, aldus de nationale weerdienst. Bovendien wordt hiermee ook het droogterecord van de lente van 2020 gebroken. Aan de regenvrije periode komt woensdag naar verwachting een einde: dan gaat het in het zuiden regenen.

Of het beetje regen dat sindsdien gevallen is ons allen gaat redden is maar helemaal de vraag. Zie dit uitgebreide artikel in de Guardian.

