Drone aanval op Iraanse defensie faciliteit

Een Iraanse fabriek die voor defensie werkt is zaterdagnacht getroffen door een aanval van drones die bommen met zich meedroegen. De fabriek in Isfahan werd beschadigd, zo hebben Iraanse autoriteiten meegedeeld. Ze zeiden echter niet hoe ernstig de schade was. Evenmin zeiden ze iets over de nationaliteit van de aanvallers. Iran is eerder doelwit geweest van Israelische aanvallen met drones.

Details van de aanval bleven schaars. De Iraanse autoriteiten maakten alleen bekend dat er sprake was van drie drones waarvan er twee waren neergeschoten. Een derde viel echter het gebouw aan en zou schade hebben veroorzaakt aan het dak. Er zou niemand zijn gewond. Press-tv, de Engelstalige Perzische televisie liet een video-opname zien van de aanval. Er was een explosie te zien aan een donker gebouw langs de Imam Khomeiny hoofdweg die vanuit Isfahan naar Qom leidt’.

Israel heeft in het verleden meermalen aanvallen uitgevoerd op Irans nucleaire faciliteiten. Daarvan is er ook éen in Isfahan, naast onder meer een luchtmachtbasis. In 2021 gaf Iran Israel de schuld van een aanval op zijn ondergrondse fabriek in Natanz. Daarbij werden toen centrifuges beschadigd. Israel maakte alleen bekend dat het een cyberaanval had uitgevoerd die het programma zwaar had ontregeld. In 2020 werd Irans voornaamste nucleaire specialist gedood in een aanval die hooogstwaarschijnlijk door Israel was georganiseerd.

Iran was in gesprekken gewikkeld om de JCPOA-deal uit 2015 met vijf Westerse naties te redden, maar de gesprekken liggen sinds verleden jaar stil. Iran houdt steeds vol dat zijn nucleaire programma alleen vreedzaam is, maar Israel is van het tegendeel overtuigd.

Uitgelichte afbeelding: De vertegenwoordigers van vijf landen maken in 2015 de JCPOA-deal bekend – By United States Department of State – https://www.flickr.com/photos/statephotos/16389773974, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39364779