Dries van Langenhoven heeft ‘een vraag’ aan Bart de Wever

Mocht je denken dat extreemrechts eensgezind is over onvoorwaardelijke steun aan Israël, moet je onderstaande clip eens bekijken/beluisteren. Wat de Vlaamse fascist Dries van Langenhoven – de man van ‘You can’t have a European civilization with an African population’- betreft bekijkt Israël het maar. Immers: “Wat heeft Israël ooit voor ons gedaan?”.

Ik heb een vraag voor al die Vlamingen en Nederlanders die Israël zo vurig steunen. pic.twitter.com/BEsEFK2Vp1 — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) October 13, 2023

Op Van Langenhoven’s Youtubekanaal gaat hij uitgebreid in op het onderwerp, waarbij vooral Bart de Wever dient als Kop van Jut. De Wever: “Wij zijn solidair met Israël!”. Dries: “wat hebben de Joden ooit voor óns gedaan? Je bent alleen maar solidair met Israël omdat je de Joodse stemmen nodig hebt om burgemeester van Antwerpen te worden”.

Video hier. Uiteraard met een flinke dosis racisme, dit keer aangevuld met wat antisemitisme. Je bent gewaarschuwd.

Aanvulling: sommige vroegere vrienden van Dries zijn er inmiddels van overtuigd dat hij stiekem bekeerd is tot de islam:

Driesje is van het padje af. Hij heeft zich bekeerd tot de islam. — Christopher Lieckens 💛🖤💛🖤 (@Christo65478322) October 14, 2023

Uitgelichte afbeelding: Bart de Wever – Door Miel Pieters – https://www.flickr.com/photos/132864611@N06/18208864871/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41147820