Drie zonen en kleinzonen dood in Gaza

Iedereen snapt wel dat als je drie zonen en een ‘onbekend aantal kleinkinderen’ verliest door Israëlische militaire acties in Gaza, dat je dan moeilijk in de omgang met Israëli’s en ook Joden gaat doen.

Dit gaat even over Isma’il Haniyeh, een van de leiders van Hamas. Het overkwam hem de afgelopen dagen, zo meldde hij in een recent interview met Al Jazeera. Die Zender gebruikt de aanduiding ‘Genocide in Gaza’ bij dit soort berichten. Hij werd geboren op 4 april 1963 in Al-Shati, de grootste stad van Gaza en ‘Palestina’. Hij was van 2006 tot 2007 premier van de Palestijnse autoriteit. Hij werd in 2017 in zijn huidige positie gekozen.

Volgens het Israëlische leger waren dit ook nog gerichte acties. Haniyeh schat dat er intussen 60 familieleden van hem gedood zijn. Het is onduidelijk of in dat interview ook gevraagd werd of Haniyeh zich schuldig voelt vanwege de Hamas-moordactie van 7 oktober. Ik ben blij dat ik daar niet als journalist hoef te werken.

Wij snappen intussen allemaal, dat elke vorm van oplossing dagelijks verder weg zakt, dankzij vooral het Israëlische leger. Daar zou je nog van kunnen zeggen dat dat alleen maar de bevelen van de regering Netanyahu opvolgt of uitvoert. Nou: vooral door de regering dan. Ik probeer met dit stukje wie dan ook ertoe te bewegen vooral te blijven werken aan een oplossing.

VN-onderhandelaar Nomi Bar-Yaacov gaf gisteren ook somber commentaar bij Nieuwsuur. Zij is een expert in onderhandelen van Chatham House, oftewel het Royal Institute of International Affairs, een gerespecteerde private denktank voor internationale vraagstukken in Londen. Volgens Wikipedia geldt dit als een van ’s werelds prominentere op dit gebied.