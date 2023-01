Drie Palestijnse doden door geweld van het leger, er zijn nu 12 doden in 14 dagen

Het Israelische leger heeft in de vroege morgen van zaterdag twee mannen in een auto gedood bij de plaats Jaba, iets ten zuiden van Jenin. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid openden de militairen het vuur op de auto en doodden zij de inzittenden, Izz-Eddin Bassem Hamamreh (24) en Amjad Adnan Khalilieh (23), beiden uit Jaba. Verder overleed zaterdag ook Yazan Samer Jabari (18) uit het dorp al-Yamoun (ten westen van Jenin). Hij was twee weken geleden ernstig gewond geraakt bij een Israelische actie in Kafr Dan (eveneens ten westen van Jenin) waar de Israeli’s twee huizen kwamen opblazen.

Met de dood van deze drie is het aantal slachtoffers van 2023 gestegen tot 12, en dat in 14 dagen. Het bracht de Palestijnse premier Shtayye ertoe om (opnieuw) een beroep op de internationale gemeenschap te doen om internationale troepen in Palestina te stationeren.

Volgens het Israelische leger openden de twee gedode mannen in de auto het vuur op een legerpatrouille nabij de illegale Israelische nederzetting Tarsala en schoten de militairen toen terug, waarbij de twee omkwamen. Volgens Palestijnse ooggetuigen openden de soldaten echter het vuur op de auto en achtervolgden ze die, totdat Hamareh en Khalilieh dood waren en de auto tegen een muurtje was gecrasht. Foto’s op twitter toonden de auto na de achtervolging, die zo te zien total loss was.

Yazan Jabari was het slachtoffer van een schietpartij waarbij twee weken geleden ook al twee Palestijnen werden gedood, Samer Houshiya en Fuad Aabed, toen een menigte protesteerde tegen de sloop. De Israelische sloopactie was een strafmaatregel waarbij de huizen van de families van Ahmed en Abdul-Rahman Aabed werden verwoest, twee mannen die op 4 september waren gedood tijdens een vuurgevecht waarbij ook de Israelische majoor Bar Falach omkwam. Zo blijft het Israelische geweld zichzelf herhalen, als een soort repeterende breuk.