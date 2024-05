Drie op de tien Afghaanse kinderen zal dit jaar honger lijden

Maar liefst 6,5 miljoen kinderen in Afghanistan zullen dit jaar te maken krijgen met crisisniveaus van honger, zegt hulporganisatie Save The Children. Dat komt door de impact van overstromingen, aanhoudende droogte en de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan en Iran.

Uit nieuwe cijfers van de Integrated Food Security Phase Classification (IPC), een instrument om de voedselzekerheid van een regio te peilen, blijkt dat tegen oktober 28 procent van de bevolking, ongeveer 12,4 miljoen mensen, te kampen zal hebben met acute voedselonzekerheid. Dat betekent dat iemands leven of levensonderhoud in gevaar is omdat hij of zij niet voldoende voedsel kan consumeren.

Van hen zullen bijna 2,4 miljoen mensen te maken krijgen met noodniveaus van honger. Er nog maar één volgende stap, en dat is hongersnood, oftewel dood door uithongering en ziekte vanwege grootschalige voedseltekorten.