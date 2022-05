Drie doden bij nieuwe aanslag op Israeli’s

Israel maakt jacht op twee mensen uit Jenin die donderdag, op Israels onafhankelijkheidsdag, een aanslag hebben gepleegd in Elad in centraal Israel. Daarbij zijn drie mannen gedood, twee uit Elad en één uit Lod. Zeven mensen raakten gewond van wie drie ernstig. Eén verkeert in levensgevaar. De drie gedode mannen zijn Yonatan Havakuk, Boaz Gol en Oren Ben Yiftah. Alle drie waren vaders van meerdere kinderen. Zij werden gedood met een bijl en een mes.De drie gewonden zijn overgebracht naar diverse ziekenhuizen. Eén van de drie werd daar vrijdag geopereerd. Hij had een ernstige hoofdwond Het was de zesde aanslag die in de laatste twee maanden zijn gepleegd. Daarbij zijn intussen 19 mensen omgekomen. Daarentegen zijn er sinds het begin van het jaar tenminste 46 Palestijnen door Israeli’s gedood.Het was een bijna surrealistische ervaring waarbij verschillende dode en gewonde mensen op straat verspreid lagen. De politie heeft details vrijgegeven van de aanvallers. Dat zijn Asad al-Rafa’ni (20) en Sabhi al-Shakir (19) uit Rumana (bij Jenin). Er is een intensieve klopjacht op hen gaande.

