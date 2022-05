Dramatische afname aantallen en soorten zweefvliegen op Veluwe

Het aantal zweefvliegen op de Veluwe is sterk afgenomen. Daarmee lijkt een belangrijke bestuiver langzaam te verdwijnen. Een zorgwekkende ontwikkeling, waarschuwen ecologen.

De hoeveelheid zweefvliegen in het natuurgebied is met 80 procent afgenomen, het aantal soorten met 44 procent. De oorzaak is volgens ecoloog Eelke Jongejans van de Radboud Universiteit in Nijmegen niet vastgesteld. “We weten natuurlijk wel wat de hoofdverdachten zijn: klimaatverandering, zure regen in de jaren 80, stikstof en pesticiden.”

Bestrijdingsmiddelen en stikstof leiden ertoe dat de kwaliteit van bomen en planten achteruit gaat. Dat kan ook effect hebben op de hoeveelheid bladluizen. Beiden zijn een belangrijke voedselbron voor de larven van de zweefvlieg, stelt Jongejans.

– Uitgelichte afbeelding: Door Sandy Rae from Scotland, UK – Syrphus torvus (male)Uploaded by berichard, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15624718