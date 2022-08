Donderdagavond demo extreemrechts in Ter Apel

De wantoestand in het aanmeldcentrum te Ter Apel is voor extreemrechts aanleiding eens een ouderwetse pogrom te organiseren:

Het zou kunnen dat het inderdaad een lokaal initiatief betreft – plenty racisten in het noorden van het land – maar ik heb daar zo mijn twijfels bij. Vermoedelijk is het initiatief voor de actie afkomstig uit extreemrechtse hoek. Kameraadschap Noord Nederland is de oude Blood & Honour afdeling Noordland. Qua menskracht stelt het weinig voor, normaal gesproken houdt het bij de acties van KNN met enkele tientallen deelnemers wel op. Meer info over KNN bij KAFKA.

De activisten van KNN worden – je verwacht het niet – gesteund door Telegraafjournalist Wierd Duk, die natuurlijk weer zijn uiterste best doet het extreemrechtse plebs af te schilderen als Bezorgde Burgers/Slachtoffers Van De Globalisering.

Uitgelichte afbeelding: By Marek Peters / www.marek-peters.comAdditionally you can support Marek Peters by Flattr. – self-made (Rassistischer Neonazi als Skinhead), GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69785898