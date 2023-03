Donald Trump Jr. bereikt nieuw dieptepunt

Donald Trump jr, oudste zoon van dé Donald, heeft op de CPAC, de grootste conservatieve fascistische bijeenkomst op het Westelijk Halfrond, met een smerige uithaal naar John Fetterman, de Democratische Senator van Pennsylvania, een nieuw dieptepunt toegevoegd aan zijn toch al indrukwekkende cv..

Fetterman kreeg vorig jaar een beroerte en lijdt sindsdien aan een gehoorstoornis, waardoor zijn hersenen omgevingsgeluiden – waaronder spraak – niet meer goed verwerken. Momenteel verblijft Fetterman in een ziekenhuis waar hij wordt behandeld voor een klinische depressie.

Een normaal mens wenst dat zijn/haar ergste vijand niet toe, maar de Amerikaanse Republikeinen hebben in 2017 al de weinige nog resterende fatsoensnormen door het toilet gespoeld.

Eerder dit jaar betitelde Junior in zijn podcast Fetterman als ‘een plant’ (a vegetable). Naar aanleiding daarvan werd hij ervan beschuldig een ableïst te zijn. Geen sprake van, volgens Junior. Allemaal van die woke types die dat suggereren. Hij gunt Fetterman best een baan die is toegesneden op zijn resterende intellectuele kwaliteiten:

The cruelty is the point. Donald Trump Jr at CPAC: Pennsylvania elected a “vegetable”, but Don Jr is not an ableist because he would support John Fetterman bagging groceries. In the video, note the sparse crowd that is there to see Don Jr. (Video: C-SPAN) pic.twitter.com/u5l7C9FBz0

— Mike Sington (@MikeSington) March 3, 2023