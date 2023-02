Dodental van inval Nablus loopt op naar 11 en Abu Ala’ overlijdt

De Israelische inval in Nablus heeft woensdagavond nog een slachtoffer gemaakt, De 66-jarige Annan Shawkat Innab is in een ziekenhuis gestorven als gevolg van blootstellling aan de grote hoeveelheid traangas die de Israeli’s bij de aanval gebruikten. Het verhaal wil dat een verpleegster werd opgeroepen voor een oudere man die het erg benauwd had. Het bleek haar vader te zijn. Ze was erbij toen hij overleed. Het aantal doden van de inval is daarmee op 11 gekomen, maar er zijn zeven slachtoffers in kritieke of zeer ernstige toestand (niet zes zoals eerder gemeld) dus het aantal zal nog wel stijgen.

Intussen overleed ook nog een man die twee weken eerder in Jenin bij een Israelische actie gewond was geraakt. Het was de 30-jarige Mohammed Nabil Sabah een schot in zijn buik opliep. Hij overleed vanochtend. Vandaag overleed ook een kind dat twee jaar geleden een schotwond opliep van Israelische scherpschutters die de grens met Gaza bewaakten. Uiteindelijk werd de verwonding hem fataal. Zijn naam was Mohammed Sami Abu al-Omrin.

Het aantal doden als gevolg van Israelisch handelen staat nu in één klap op 64. Dertien van hen waren kinderen. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken legde naar aanleiding van de inval een verklaring af waarin grote teleurstelling werd uitgesproken over de zwakke en timide reacties op het bloedbad in Nablus. De reacties waren ”niet in lijn met de posities van de staten en de internationale gemeenschap voor wat betreft hun bezorgdheid over de internationale wetten, internationaal humanitaire wetten en mensenrechtenprincipes, ” aldus de verklaring. ”Vooral niet omdat geen enkel land Israel volledig verantwoordelijk stelde voor deze en andere misdaden.”

Donderdagmorgen viel de Israelische luchtmacht een aantal doelen in Gaza aan als reactie op zes raketten die vanuit daar op Israel waren afgevuurd. Vijf ervan werden onderschept door de Iron Dome, de zesde viel op een open plek De zes raketten waren een reactie op de gebeurtenissen in Nablus.

Om met heel ander nieuws te eindigen: woensdag is ook Ahmed Qurei, alias Abu Ala’, overleden. Abu Ala’ was een van de mensen die destijds door Yasser Arafat naar Oslo werden gestuurd om daar de geheime onderhandelingen af te ronden die uiteindelijk leidden tot de Oslo-Akkoorden. Abu Ala’ was daarna onder meer voorzitter van het Palestijnse parlement, en premier. Hij was bovendien een lid van de Uitvoerende Raad (het hoofdbestuur) van de beweging Fatah. Abu Ala’ werd 85 jaar. Hij werd met groot ceremonieel begraven in Abu Dis.

Uitgelichte afbeelding: Qurei (right) with Colin Powell, 2004 – By Emily Miller – US Department of State [1]State Department photo by Emily Miller., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=536085