Dodental in Gaza boven 6.000, hoeveelheid explosieven komt overeen met bom op Hiroshima

Dag 19 van het bombarderen van Gaza begon met de vaststelling dat er in de afgelopen 24 uur 756 voornamelijk burgers bij de bombardementen zijn gedood. Dinsdag werd vooral in het zuiden en midden gebombardeerd, woensdag werden bij zonsopgang tal van plaatsen in en rond Gaza-stad getroffen. Het aantal doden steeg tot 6.546, van wie 2.704 kinderen. Het aantal gewonden kwam op 17.439. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid viel 65% van de doden in het zuiden, waar het volgens Israel veiliger was zodat de mensen uit het noorden er naar toe moesten, In totaal werd 12.000 ton aan explosieven afgeworpen, dat komt overeen met de explosieve kracht van de atoombom die in 1945 werd afgeworpen boven Hiroshima.

Op de Westoever zette Israel woensdag drones in tegen de bewoners van het vluchtelingenkamp Jenin. Vier man, die werden beschuldigd van het gooien van vuurwerk naar militairen werden gedood, onder wie een jongen van 15. Verder werden nog anderen gedood in Jeruzalem en Qalqilya terwijl in Tubas een man overleed aan een paar dagen oude schotwond. Het aantal doden op de Westoever sinds 7 oktober steeg tot 103. Ook werden weer 72 mensen uit plaatsen verspreid over de Westoever opgepakt. Het totaal aantal gearresteerden ligt in de buurt van de 1.300. Verder zijn volgens een mededeling van de Israelische brigade-generaal Bluth ook zeker 600 uit Israel verbannen werkers uit Gaza gearresteerd.

Nadat dinsdag de emir van Qatar al in een speech had gezegd dat ”genoeg genoeg was” en dat Israel geen carte blanche had om Gaza te bombarderen, was het woensdag VN-secretaris-generaal Guterres die opmerkte dat de aanval van Hamas op Israel ”niet in een vacuum had plaatsgevonden”. In een rede voor de VN-Veiligheidsraad deed Guterres een nieuwe oproep voor een staakt-het-vuren en merkte hij op dat het internationale recht werd geschonden, ”Het is belangrijk om te erkennen dat de aanvallen van Hamas niet plaatsvonden in een vacuum. Het Palestijnse volk is al 56 jaar blootgesteld aan een verstikkende bezetting,”adus Guterres, ”Maar het lijden van het Palestijnse volk rechtvaardigt niet de gruwelijke aanvallen van Hamas. En die gruwelijke aanvallen van Hamas kunnen niet de collectieve bestraffing van het Palestijnse volk rechtvaardigen.” Guterres werd direct fel aangevallen door de Israelische VN-afgevaardigde Erdan die zijn opmerkingen ”schokkend” noemde en vroeg om zijn ontslag. De Israelische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen zegde zijn afspraak met Guterres af en minister Gantz noemde hem een ”goedprater van terreur’‘.

Israel heeft dinsdag bij een aanval op een Syrische legerpost acht Syrische soldaten gedood. Ook zou het volgens Libanese bronnen een beschieting hebben uitgevoerd op een Libanees dorp. De 85-jarige vrijgelaten ex-gijzelaar van Hamas, Yochevet Lifschitz, heeft dinsdag in het Ichilov-ziekenhuis in Tel Aviv tot ontsteltenis van Israelische functionarissen, een gunstig beeld opgehangen van haar Hamas-bewakers. Ze was meegevoerd op een motorfiets en daarbij geslagen (”alhoewel niet zo ernstig dat ze mijn ribben hebben gebroken”) maar kwam daarna in een ondergronds gangenstelsel dat leek op een spinnenweb. Ze werd goed behandeld, evenals de andere gijzelaars die allemaal een bewaker toegewezen hadden gekregen en zorgden dat alles (waaronder de wc’s) schoon werd gehouden. Ze kregen hetzelfde eten als de Hamas-mannen, brood met kaas en komkommer. Op de vraag waarom ze de hand had geschud bij het afscheid van haar bewaker gaf een familielid het antwoord: ”Als een dokter je twee weken heeft behandeld, geef je hem een hand.” Israel maakte bekend dat er geen verdere verklaringen zullen worden afgelegd door gijzelaars die in de toekomst worden vrijgelaten.

ook verschenen op Abu’s blog

