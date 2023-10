Doden in Gaza nu boven de 700, Israel bouwt een gigantische strijdmacht op

De bombardementen van Gaza zijn de afgelopen 24 uur nog verhevigd. De Rimal-wijk van Gaza, die voor Gaza-begrippen behoorlijk welvarend was, is veranderd in een grote vlakte met rommel en puin, het Jabalia-kamp rond en inclusief de de Sheikh Yassin moskee ziet er hetzelfde uit. Ongetwijfeld geldt dit ook voor delen van Khan Yunis en Rafah en overige plaatsen. De VN-hulporganisatie UNWRA meldt dat het aantal ontheemden is toegenomen tot 187.518. Daarvan hebben 137.427 mensen hun toevlucht gezocht in UNWRA-scholen. De strijd heeft tot de sluiting geleid van 14 voedsel-distributiecentra, een half miljoen Gazanen die van distributie afhankelijk zijn zit zonder eten. Ook drie faciliteiten voor drinkwater zijn door luchtaanvallen beschadigd, 400.000 Gaza en hebben daardoor ook geen drinkwater. Bovendien zijn 13 medische hulpposten getroffen en uitgeschakeld. Het ministerie van Gezondheid in Gaza heeft gemeld dat het dodental van de bombardementen nu boven de 700 ligt.

Israel heeft de doorgang van voedsel,water en brandstof totaal stilgelegd. De Hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk verklaarde dat het in gevaar brengen van de levens van burgers en het hen onthouden van voedsel in strijd is met de internationale mensenrechten. En intussen is aan de grens met Gaza een ongekende opbouw aan de gang van een legermacht waarvoor 300.000 reservisten zijn opgeroepen, Hamas nam alvast een voorproefje op wat er gaat komen met een dreigement dat voor iedere aanval op deAqsa moskee een gijzelaar zal worden gedood en dat de video daarvan naar Israel zal worden gestuurd.

Israel zegt dat het intussen de door Hamas bezette gebieden van invallers gezuiverd heeft. Er zijn volgens het Israelische leger niet minder dan 1.500 lijken gevonden van Hamas-strijders. Aan de andere kant zijn worden ook nog steeds lichamen van gedode Israeli’s gevonden. Het zijn er nu meer dan 900. Israel heeft ook de lijst van gesneuvelde Israeli’s uitgebreid tot 138, terwijl 50 Israelische families van militairen bericht hebben gekregen dat een familielid in Gaza zit als gijzelaar. In Israel gaan steeds meer stemmen op om een ”regering van nationale eenheid” te vormen. Ondertussen is er nog steeds de dreiging van een uitbreiding naar Libanon. twee ”indringers” werden aan de grens doodgeschoten. Op de Westoever werden weer twee Palestijnen gedood.