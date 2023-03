Dodelijke treinbotsing in Griekenland toont de dysfunctionaliteit van staat en kapitalisme

Op 28 februari 2023 botsten twee treinen frontaal op elkaar in de provincie Thessalië, Griekenland. Hierbij kwamen 57 mensen om het leven. Het was de dodelijkste treinramp in de Griekse geschiedenis.

En van begin af aan ging er een golf van verontwaardiging door het hele land. Dagelijks wordt er geprotesteerd en gedemonstreerd. Sommige betogingen horen tot de grootste van de afgelopen jaren. Heel groot tot dusverre was die van 8 maart, toen een landelijke staking samenviel met vrouwendemonstraties. Volgens sommige schattingen waren er tussen de zestig- en honderdduizend mensen op straat alleen al in Athene. In meer dan tachtig andere Griekse steden werd toen gedemonstreerd.

