Docente in Hamburg bedreigd met vuurwapen

In Hamburg is een lerares door twee scholieren met een vuurwapen bedreigd. De twee verdachten zijn voortvluchtig. Speciale eenheden van de politie doorzoeken momenteel het schoolgebouw. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De school is gevestigd in Blankenese, één van de welvarendste wijken van Hamburg.

De twee – door sommigen omschreven als ‘kinderen in de leeftijd van 12 tot 16’ – zouden een docente met een vuurwapen bedreigd hebben, waarna ze het klaslokaal verlieten en op de vlucht sloegen. Of het op een op scherp staand vuurwapen betreft is niet bekend.

Over de achtergrond van de daders is nog helemaal niks bekend, maar op Twitter weet de aanhang van de AfD al heel zeker dat de scholieren moslims zijn. Allemaal de schuld van links, want voordat de communisten iedereen maar het land binnenhaalden was Duitsland een vredige oase waar de politie nooit hoefde in te grijpen.

Uitgelichte afbeelding: Blankenese – Door Dkvtig – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134254281