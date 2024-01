Dion Graus wil boerenknokploeg betrekken bij Kamerdebat over begroting ministerie van Landbouw

Voor de broodnodige humor hebben we niemand minder in huis gehaald dan Dion Graus. In de Tweede Kamer wordt vandaag de begroting van het ministerie van Landbouw en Natuur besproken. Volgens Graus moet ook de extreemrechtse knokploeg FDF bij dat overleg betrokken worden, want die club staat bekend om haar liefde voor dieren. Let op het gezicht van minister van Landbouw Piet Adema:

#PVV kamerlid Dion Graus wil Farmers Defence Force bij het debat betrekken: “… die mensen steunen mij, en het dierenwelzijns-beleid…” pic.twitter.com/ZiCGzSaVoq — dr. Marina (@mmeeuw) January 31, 2024

Uitgelichte afbeelding: Door Tweede Kamer der Staten-Generaal – https://www.youtube.com/watch?v=uDpAU4A5xOo @ 11:26, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113100805