Die Linke weggevaagd bij deelstaatverkiezingen in Saarland

Die Linke zijn bij de deelstaatverkiezingen in Saarland volledig weggevaagd. De partij verloor maar liefst 10% en haalde met 2,6% van de stemmen de kiesdrempel niet eens.

Ook de CDU ging hard onderuit. De christendemocraten kelderden van 40,5% naar 28,5%. De Groenen en de liberale FDP haalden de kiesdrempel niet. Sneu is dat vooral voor de Groenen, die 23(!) stemmen tekort kwamen. De fascistische AfD haalde de kiesdrempel helaas nét.

Grote winnaar is de SPD die de absolute meerderheid wist te veroveren. Tot nu toe werd Saarland bestuurd door een coalitie van SPD en CDU, maar vermoedelijk worden de christendemocraten nu aan de dijk gezet.

Die Linke verloor vooral stemmen aan de SPD. Maar liefst 18.000 mensen die vier jaar geleden nog radicaal-links stemden liepen nu over naar de sociaaldemocraten. De partij verloor ook flink aan de Groenen en de AfD (elk 4000 stemmen). Zo’n 13.000 voormalige kiezers van Die Linke hielden het helemaal voor gezien en bleven thuis.

Afdelingsvoorzitter Thomas Lutze is inmiddels opgestapt, wat bij een dergelijke catastrofale verkiezingsuitslag natuurlijk volledig terecht is.

Binnen Die Linke woedt een richtingenstrijd tussen mensen die de partij willen moderniseren en oudgedienden die vasthouden aan de oorspronkelijke uitgangspunten (arbeideristisch, anti-imperialistisch). In Saarland heeft die strijd akelige – en ook persoonlijke – vormen aangenomen. Lutze en partijoprichter Oskar Lafontaine maken elkaar al tijden voor rotte vis uit. Volgens Lutze is Lafontaine een bejaarde dinosauriër die weigert zijn machtspositie op te geven, terwijl Lafontaine op zíjn beurt Lutze omschrijft als een corrupte bedrieger. Hoogte/dieptepunt van het inmiddels in een bloedige vete ontaarde meningsverschil over de richting die de partij in moet slaan, was de oproep van Lafontaine vooral niet op Die Linke te stemmen. De ruzie leidde er uiteindelijk toe dat Lafontaine tien dagen vóór de verkiezingen met veel misbaar uit de partij stapte.

Uitgelichte afbeelding: Oskar Lafontaine – Von Dirk Vorderstraße – Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17321134